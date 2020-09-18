Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Теа Ахвледиани посетила регион Квемо Картли, где компактно проживают азербайджанцы.

В рамках визита она встретилась с представителями общественности Марнеульского района, сообщает «Репорт».

На встрече, Т. Ахвледиани рассказала о достижениях в области гражданской интеграции и существующих проблемах в этой сфере.

Министр отметила, что вопросы гражданского равенства и интеграции, доступа к качественному образованию, повышения уровня преподавания государственного языка Грузии обсуждались с представителями национальных меньшинств: «Для меня было особенно важно познакомиться с их взглядами и идеями. Таким образом, мы работаем над новой стратегией гражданского равенства и интеграции».

Minval.az