Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в пятницу вновь заявила о готовности вести диалог с властями Беларуси для урегулирования ситуации в стране.

«Я еще раз отмечаю наше желание вести диалог с властями и найти мирное решение кризису, который затронул нашу страну», — сказала Тихановская в ходе видеообращения, которое транслировали в ходе заседания СПЧ ООН.

«Мы, демократическое большинство белорусов, неоднократно выражали свою приверженность принципу верховенства закона и демократическим ценностям и мирному диалогу», — отметила она (цитата по «Интерфаксу»).

Она добавила, что требования белорусской оппозиции соответствуют нормам международного права. В частности, Тихановская призвала незамедлительно «прекратить насилие в отношении мирных граждан», освободить политзаключенных и допустить в страну спецдокладчика ООН по ситуации в Беларуси.

Minval.az