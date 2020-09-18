Сенатором от Смоленской области вместо Франца Клинцевича стала Нина Куликовских. Соответствующий указ подписал вновь избранный губернатор региона Алексей Островский.

— Указом губернатора Алексея Островского от 18 сентября Нина Куликовских назначена членом СФ Федерального собрания РФ — представителем от администрации Смоленской области, — сообщила пресс-служба обладминистрации.

После публикации указа полномочия действующего члена Совфеда от Смоленской области Франца Клинцевича были прекращены.

Франц Клинцевич с 1999 по 2015 год был депутатом Госдумы, в 2015-м перешёл в Совет Федерации, напоминает «Лайф». В верхней палате парламента он занимал пост зампреда Комитета по обороне и безопасности.

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