Скончался председатель азербайджанской диаспоры в Татарстане (Россия) Башир Баширов Таййар оглу. Об этом сообщил глава азербайджанской диаспоры Москвы Шамиль Тагиев.
По сообщению, Б.Баширов скончался сегодня, информирует АПА.
Скончался председатель азербайджанской диаспоры в Татарстане (Россия) Башир Баширов Таййар оглу. Об этом сообщил глава азербайджанской диаспоры Москвы Шамиль Тагиев.
По сообщению, Б.Баширов скончался сегодня, информирует АПА.
Дата: 2020/09/18 21:39
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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