Скончался председатель азербайджанской диаспоры в Татарстане (Россия) Башир Баширов Таййар оглу. Об этом сообщил глава азербайджанской диаспоры Москвы Шамиль Тагиев.

По сообщению, Б.Баширов скончался сегодня, информирует АПА.

Minval.az