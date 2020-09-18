Сотрудница российского оппозиционера Алексея Навального Мария Певчих рассказала, что тот чувствует себя хорошо, понимает, что происходит.

«Периодически хожу навещать его. Он чувствует себя достаточно хорошо… Он безусловно понимает, что происходит», — сказала Певчих (цитата по ВВС).

По ее словам, Навальный «еще очень далек от полного выздоровления, очень много работы впереди».

«Любой человек даже в прекрасном и добром здоровье будет долго переваривать события такого масштаба. Я думаю, это еще займет какое-то время, чтобы даже самой светлой головой это осознать, не говоря уж о том, чтобы перечитать новости за такое количество дней», — сказала Певчих.

Она также выразила надежду, что в ближайшее время он вернется в свое нормальное состояние.

Minval.az