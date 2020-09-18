Инцидент произошел в Гегаркуникской области Армении утром 16-го сентября. В 10:25 из медцентра Чамбарака в полицейский отдел поступило сообщение о том, что к ним с диагнозом “закрытая черепно-мозговая травма” доставлен мужчина.

Полицейские выяснили, что раненый – 39-летний житель Чамбарака Аргишти К., который получил травмы в тот же день примерно в 09:00 в результате подрыва на мине автомобиля марки “ЗИЛ” без номеров на приграничной территории села Ваан, по соседству с боевыми позициями. Об этом сообщает армянский интернет-портал Shamshyan.com.

Выяснилось, что он служит в одной из воинской части Минобороны Армении в качестве военнослужащего-контрактника.

Minval.az