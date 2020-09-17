Российский актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за смертельное ДТП, ответил на письма своих поклонников.

«У меня все будет хорошо рано или поздно. Еще раз спасибо вам за письмо и за замечательную фотографию. А я, конечно, буду держаться», – цитирует StarHit одно из писем Ефремова.

«Спасибо за поддержку. Переживать и волноваться за меня не нужно. У меня все нормально. Переживем и эту неприятность. Будет новый опыт. Все проходит, пройдет и это. Еще раз спасибо», – ответил он на очередное письмо.

«Не переживайте. Как говорится, неприятность эту мы переживем. (…) Дело у меня резонансное, показательное, так что ничего плохого со мною быть не должно. Везде живут люди, и хороших – больше», – заверил актер.

Minval.az