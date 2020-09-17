Александр Лукашенко заявил, что Беларусь закрывает границу с Литвой и Польшей. Об этом он объявил в ходе выступления на женском форуме в Минске, сообщает ТАСС.

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье, и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — приводит цитату Лукашенко Tut.by.



Он также обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом «остановить своих политиков» и «не дать развязаться войне», передает РИА Новости.

Подробностей о закрытии границ Лукашенко не привел.

«Я вынужден последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту союзного государства, и мы активизировали давно запланированные военные учения, которые проходят сегодня на западе нашей стран», — добавил он.