Застрявшие на границе Беларуси и Украины хасиды, нарядившись в украинские национальные костюмы, исполнили гимн Украины, для того, чтобы их пустили в город Умань Черкасской области на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана, сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«В борьбе за право попасть в Умань хасиды, застрявшие на границе Беларуси и Украины, исполняют гимн Украины в национальных костюмах», — написал он в Facebook и прикрепил к сообщению видеозапись.

На кадрах запечатлено, как хасиды, одетые в шаровары и вышиванки, с казацкими шапками на головах поют украинский гимн, а затем хором произносят: «Слава Украине! Спасибо тебе, Украина! Спасибо, президент Зеленский!»



Согласно данным украинской погранслужбы, на белорусско-украинской границе находится более двух тысяч хасидов, передает ТАСС.

Основатель брацлавской течения хасидизма – рабби Нахман завещал быть похороненным в Умани. Его последователи считают, что если встретят Рош-ха-Шана возле его могилы, то следующий год будет очень счастливым. В этом году праздники приходятся на 18-20 сентября.

Minval.az