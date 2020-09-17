Члены партии «Национальная повестка» провели в четверг акцию протеста перед зданием армянского правительства с требованием отставки исполнительной власти в полном составе.

Как заявил глава Совета партии Ара Акопян, данная акция касается не только министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна (отставки которого требуют ряд общественных организаций, активистов, оппозиционные силы), но все правительство и его представителей, поскольку они несут коллективную, программную и стратегическую ответственность за будущее страны.

«Мы считаем, что изменения возможны только посредством политического общественного давления. Все действия должны быть направлены на то, чтобы ситуация в Армении изменилась, события получили альтернативный процесс, чтобы прекратилась антинациональная и антигосударственная политика и стратегия во всех сферах», — приводит его слова «Новости-Армения».

Акопян считает, что во всех сферах страны сегодня наблюдается кризис, требующий коренного решения — полной отставки правительства. В случае отставки, по его словам, будет предложена следующая «дорожная карта»: переходный период, который будет включать в себя создание правительства национального согласия, целью которого должно быть снижение давления, разрешение кризиса и подготовка к внеочередным выборам.

Minval.az