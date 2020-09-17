Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности и обсудил подготовку выступления на Генассамблее ООН.

До конца недели оно будет записано в Москве и в видеоформате передано организатором в Нью-Йорк. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Состоялся разговор в контексте подготовки выступления президента России на Генассамблее ООН. Само выступление будет до конца текущей недели записано в Москве и далее в видеоформате передано для публикации организаторам в Нью-Йорк», — сказал представитель Кремля.

Также он добавил, что в ходе совещания обсуждались вопросы социально-экономического развития.

Minval.az