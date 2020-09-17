С 1 октября Ukraine International Airlines (UIA) планирует осуществлять рейсы из Киева по 5 международным направлениям. Согласно сообшению сайта UIA, с указанной даты планируется осуществлять рейсы из Киева в Брюссель (Бельгия), Дюссельдорф (Германия), Лондон (Великобритания), Прагу (Чехия) и Баку (Азербайджан).

Кроме того, UIA предлагает транзитные рейсы через Киев из Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Милана, Дюссельдорфа, Мюнхена и Праги в Дубай, Каир, Баку, Стамбул, Тель-Авив и Ереван.

Также предлагаются транзитные рейсы из Дубая, Каира, Баку, Еревана через Киев в Амстердам, Лондон, Париж, Брюссель, Милан, Дюссельдорф, Мюнхен, Прагу, Тель-Авив и Стамбул.

Minval.az