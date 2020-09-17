Азербайджанцы, задержанные в Москве за стычку с армянами, отпущены на свободу, сообщили АПА в пресс-службе посольства Азербайджана в России.
Азербайджанцы, задержанные в Москве за стычку с армянами, отпущены на свободу, сообщили АПА в пресс-службе посольства Азербайджана в России.
Дата: 2020/09/17 13:10
Раздел: Бывший СССР
Просмотров:
40
Заслуженный артист России Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за смертельное ДТП в Москве, высказался о своей деятельности
Очередной антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19 за сутки зафиксирован на Украине.
Азербайджано-российскую сухопутную границу после ее закрытия пересекли около 4 тыс.
Следы «Новичка» нашли на бутылке, из которой политик пил в томском отеле
Россия выдаст Беларуси межгосударственный кредит на миллиард долларов двумя траншами в 2020-м и 2021 году, сообщает «Интерфакс»
Глава госдепа США Майк Помпео обратился к России с призывом уважать суверенитет Беларуси.
Россияне считают Азербайджан одной из наиболее близких для РФ стран. Такие результаты дал опрос »Левада-центра».
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сценарий протестов в Беларуси готовили 10 лет.
Следственный комитет Беларуси предъявил обвинение члену президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Марине Колесниковой. Об этом сообщает «БелТА».