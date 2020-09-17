В настоящее время в Грузии действуют 119 школ, преподающих на азербайджанском языке.

Об этом сообщили в Центре информационной системы по управлению образованием Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии.

По сравнению с прошлым годом количество школ сократилось. В 2019-2020 учебном году в соседней стране функционировало 120 азербайджаноязычных школ.

В 2020-2021 учебном году среди работающих государственных школ 79 азербайджаноязычные, 35 – грузино-азербайджаноязычные, 2 – азербайджайно-армяноязычные, 2 – азербайджано-русскоязычные, 1 – азербайджано-русско-грузиноязычные. 106 учебных заведений расположены в Квемо Картли (Борчалы), 10 — Кахетском регионе, 3 – в Тбилиси, передает Репорт.

В прошлом учебном году в язербайджаноязычных средних школах получали образование 24 956 учеников.

Minval.az