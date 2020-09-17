Заслуженный артист России Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за смертельное ДТП в Москве, высказался о своей деятельности в проекте «Гражданин поэт», из-за которой ему могли мстить.

Ефремова спросили, считает ли он, что ему подсунули плохого адвоката и дали большой срок в отместку за «Гражданина поэта». Артист заявил, что, как ему рассказывали, президент России Владимир Путин «любит смотреть только КВН и «Гражданина поэта»».

Актер добавил, что единственная вещь, за которую ему могли мстить, — песня про Росгвардию из «Гражданина поэта». «И если мстили бы, то за «росгвардейку». А вообще больше всего в стихах доставалось Дмитрию Анатольевичу Медведеву», — цитирует Ефремова «Московский комсомолец».

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