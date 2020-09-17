Очередной антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19 за сутки зафиксирован на Украине. Об этом сообщается на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По данным ведомства, за минувшие сутки в стране выявлено 3 584 больных. Последний рекордный показатель был зафиксирован 11 сентября — 3 144 заболевших. За все время на Украина коронавирусом переболели 166 244 человека.

За последние сутки в стране умерли 60 пациентов с выявленным COVID-19. Таким образом, с начала пандемии число скончавшихся выросло до 3 400.

Minval.az