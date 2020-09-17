Азербайджано-российскую сухопутную границу после ее закрытия пересекли около 4 тыс. граждан Азербайджана, в настоящее время на территории Дагестана остаются 360 азербайджанцев, заявил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РД Нариман Казимагамедов.

«Во взаимодействии с Азербайджаном еженедельно по вторникам организуется отправка иностранных граждан через государственную границу, в том числе 15 сентября – 400 человек, из них 175 с пункта временного проживания. Всего на родину убыли 3987 иностранных граждан», — сказал Казимагамедов на заседании Оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РД, которое провёл глава региона Владимир Васильев.

Казимагамедов также отметил, что в данное время в палаточном лагере размещены 360 человек, среди них 40 женщин и 7 детей.

В связи с тем, что в конце сентября ожидается понижение температуры воздуха, министр считает целесообразным размещение ожидающих на границе граждан Азербайджана в стационарных объектах.

Казимагамедов подчеркнул, что ежедневно проводится весь комплекс противоэпидемических мероприятий.

Minval.az