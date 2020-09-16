Президент Беларуси Александр Лукашенко не обращался к российскому лидеру Владимиру Путину в ходе переговоров в Сочи с просьбой о новых поставках вооружения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Нет. Вот в той формулировке, как вы сказали, нет, — ответил Песков на вопрос, просил ли Лукашенко о поставках нового оружия (цитата по «Лайфу»).

Он пояснил, что между странами и не прерывалось оборонное взаимодействие. По словам пресс-секретаря президента РФ, на минувшей встрече Путин и Лукашенко в основном обсуждали сотрудничество по линии военно-промышленного комплекса, что «прекрасно укладывается в целом» в риторику в отношениях двух стран.

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