Российский националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, покончил с собой. Об этом сообщает издание Baza.

Тело Марцинкевича нашли в одной из одиночных камер следственного изолятора №3 в Челябинске, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву.

Известно, что Марцинкевич оставил предсмертную записку.

В своём прощальном послании Марцинкевич заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО-3 Челябинска. Он также попросил передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записку он закончил словами «Простите меня».

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