Баллотировавшаяся на пост президента Беларуси Светлана Тихановская заявила, что если действующий президент Александр Лукашенко уйдет из власти мирно, он получит гарантии личной безопасности.

«Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе», — сказала Тихановская в интервью изданию LB.ua в ответ на вопрос о том, будут ли предоставлены Лукашенко гарантии безопасности, если он уйдет мирно.

На уточняющий вопрос о том, получит ли Лукашенко гарантии безопасности, Тихановская ответила: «Да. Даже больше».

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