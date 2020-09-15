

Оппозиция Беларуси намерена взять в кредит у Евросоюза до $4 млрд, если в стране сменится власть, заявил член президиума Координационного совета (КС) Беларуси по трансферу власти Павел Латушко. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы ожидаем (от ЕС) фактически план действий по поддержке демократизации Беларуси… Здесь должен быть пакет мер, не вот эти 1,5 миллиарда долларов, которые предложила восточная страна, а реальной финансовой помощи для стабилизации экономической ситуации в пределах 3-4 миллиардов», — сказал Латушко.

По его словам, республика также нуждается в реструктуризации долга, поскольку это очень серьезно давит на ее экономику.

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