Швейцария согласилась вернуть Узбекистану десятки миллионов долларов со счетов дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. В республике заявили, что деньги будут использованы на благо народа, передает news.ru.

Отмечается, что сейчас счета певицы, политика и бизнесвумен заморожены в десятке стран. Швейцария и Узбекистан договорились о возвращении Ташкенту 131 миллиона долларов с условием, что тратить их республика может только на благо народа, открыто и отчитываясь Западу о расходах, сообщает НТВ.

Суды над Каримовой идут с 2015 года. В 2017 году в рамках еще одного уголовного дела ей дали 10 лет тюрьмы. Однако летом 2018 года ей заменили наказание и осудили на пять лет.

6 января Генеральная прокуратура Узбекистана заявила об окончании расследования очередного уголовного дела в отношении Каримовой. По версии прокуроров, старшая дочь Ислама Каримова и другие лица в составе преступной группировки причастны к вымогательству, хищению бюджетных средств и легализации доходов за рубежом. Общие потери оценивают более чем в два миллиарда долларов.

В феврале Каримова обратилась к нынешнему лидеру республики Шавкату Мирзиееву. Она сообщила о готовности передать государству оставшиеся у нее 686 млн долларов в обмен на прекращение уголовного преследования. Женщина подчеркнула, что ранее изъятые у нее активы и имущество общей стоимостью 1,2 млрд долларов не были засчитаны в счет погашения материального ущерба.

Minval.az