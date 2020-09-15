Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное скорое возвращение Алексея Навального в Россию.

Он отметил, что любой гражданин России может уезжать из страны и возвращаться в нее.

Представитель Кремля также подчеркнул, что омские врачи спасли блогеру жизнь, а если его здоровье дополнительно поправят берлинские специалисты, то все будут только рады.

«Если гражданин РФ поправит свое здоровье, то, конечно, все этому будут рады», — сказал он.

Песков также выразил сожаление по поводу того, что Кремль не может отслеживать изменения в состоянии Навального из-за отсутствия должной информации.

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