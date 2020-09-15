Все запасы боевого отравляющего вещества «Новичок» в России уничтожены согласно протоколам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), напомнил глава Службы внешней разведки (СВР) страны Сергей Нарышкин. Его слова приводит ТАСС.

Нарышкин напомнил, что уничтожение запасов яда было зафиксировано в установленном порядке. «Поэтому говорить о том, что на территории России имеются или производство, или старые запасы боевых отравляющих веществ — это, конечно, дезинформация», — отметил глава СВР.

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