Грузия заключила соглашение с израильской фирмой «Рафаэль» о модернизации своих систем противовоздушной обороны (ПВО) и переподготовке их расчетов. Это свидетельствует о попытках страны восстановить систему обороны, заявил военный эксперт Дэвид Экс в своей статье для Forbes.

По словам автора, грузинская армия была разгромлена российскими войсками в ходе конфликта в Южной Осетии. Тогда на вооружении ПВО Грузии остались системы, унаследованные от СССР, пишет Экс, теперь им на смену приходит современная израильская техника.

Автор материала отметил, что в случае конфликта Москвы и Тбилиси российские войска будут лучше подготовлены к ведению боевых действий в воздухе. Однако и грузинские средства ПВО смогут «пустить кровь» ВКС России, заявил военный эксперт.

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