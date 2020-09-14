Россия признает итоги выборов в Беларуси и считает Александра Лукашенко легитимным президентом страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам переговоров между Лукашенко и Владимиром Путиным.

«Александр Григорьевич является легитимным президентом Республики Беларусь. И является визави президента Путина в межгосударственных отношениях. Что касается тех людей, которые не согласны с результатами выборов, все они являются гражданами братской Беларуси, всех мы их ценим и любим. Но мы хотим, чтобы все, что происходит в Беларуси, происходило не в форме каких-то неконституционных процессов, а в правовом поле», — цитирует «Медуза» Пескова.

Песков также отметил, что Россия «оказывала и будет оказывать поддержку белорусской экономике». Пресс-секретарь подчеркнул, что кредит в 1,5 миллиарда долларов Москва дает Беларуси, а не лично Лукашенко.

Minval.az