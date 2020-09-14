Версия омских врачей о нарушении обмена веществ у российского оппозиционера Алексея Навального была ложной. С самого начала российские врачи скорой помощи наблюдали у оппозиционера клиническую картину отравления, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять медицинских источников, знакомых с ситуацией.

На момент госпитализации российского политика фельдшеры сразу исключили возможную диабетическую кому и инсульт. Они не обнаружили нарушений уровня сахара в его крови, поскольку его уровень был 3-5 ммоль на литр. С углеводным обменом проблем у Навального не было, пишет Reuters

Источники агентства сообщают, что врачи наблюдали симптомы отравления и ввели Навальному инъекцию атропина. Навальный после отравления находился в ступоре, у него было растерянное сознание, подтвердили источники.

Главный токсиколог Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев назвал версию немецких врачей об отравлении нервно-паралитическим веществом «Новичок» неправдой, потому что омская бригада скорой помощи диагностировала уровень сахар в крови Навального на уровне 13 ммоль на литр.

Сабаев сказал, что Навальный «был предрасположен к коме», а парамедики не вводили атропин.

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