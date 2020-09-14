Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл итоги переговоров российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко.

«Условились продолжить работу по подготовке очередного российско-белорусского форума регионов. Есть планы о проведении этого мероприятия в конце сентября», — приводит «Газета.ру» слова Пескова.

По его словам, президенты отдельно остановились на участии Беларуси в третьем этапе тестирования российской вакцины «Спутник». Путиным были даны соответствующие указания по подготовке первой партии поставок, которые предназначены для Беларуси.

Песков также рассказал, что часть нового кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств, и часть – это новые денежные средства.

Как сообщил представитель Кремля, Путин поддержал инициативу Лукашенко по проведению конституционной реформы.

Вопрос размещения военной базы РФ на территории Беларуси не обсуждался, отметил Песков.

Он отметил, что утверждения о том, что Россия поддерживает Лукашенко, чтобы разместить в стране свои военные объекты, не имеют абсолютно никакого отношения к реальности.

«Началась первая фаза военных учений. После того, как все планы учений будут выполнены, все российские войска будут выведены в места своей постоянной дислокации», — подытожил Песков.

Minval.az