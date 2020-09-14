Наличие яда из группы «Новичок» в организме политика Алексея Навального подтвердили исследования лабораторий Франции и Швеции. Об этом заявило правительство Германии.

Как пояснили в Берлине, образцы, взятые у Навального, были направлены в эти две страны для проведения независимого расследования. Помимо этого образцы также направлены в Организацию по запрещению химического оружия, которая проведет свое исследование.

Первоначально наличие следов яда из группы «Новичок» в организме Навального показали исследования, сделанные в специальной лаборатории Бундесвера.

Власти России официально утверждают, что анализы, сделанные в Омске, не показали наличия в организме Навального отравляющих веществ. Источники «Медузы», однако, рассказывали, что в Омске у политика была «четкая картина отравления», поэтому ему вкололи атропин еще когда он находился в машине скорой помощи.

Немецкие издания Die Zeit и Der Spiegel со ссылкой на источники писали, что Навальный был отравлен новой, более сильной версией «Новичка», об использовании которой ранее где-либо не было известно. По данным изданий, его отравители рассчитывали, что политик умрет в самолете.

Minval.az