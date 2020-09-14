Глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич в интервью «РБК-Украина» заявил о наличии военной опасности со стороны Беларуси.

Он рассказал, что договор о границе с Беларусью до сих пор не ратифицирован, лишь полгода назад украинские пограничники получили законные основания устанавливать там технические средства для мониторинга. Когда в Беларуси начались массовые протесты, Украина приняла меры для усиления границы.

«Конечно, опасность с этого направления присутствует. И мы все знаем, что Россия и Беларусь входят в Организацию Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Статья 4 этого Договора позволяет оказывать военную помощь в случае внешней агрессии члену объединения, и такая помощь предоставляется в короткий срок. Это несет очень большую угрозу для нас», — сказал Завитневич.

На вопрос, «насколько вероятна российская военная агрессия» против Украины с территории Беларуси, глава комитета заявил: «Трудно сказать, думаю, эта вероятность меньше, чем с территории Донбасса. Но она есть и ею нельзя пренебрегать».

В последние недели отношения между Киевом и Минском обострились. В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий лидер Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты. Президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал провести новое голосование. Минск ответил, что не нуждается в «заезженных советах». Украина также просила Беларусь выдать задержанных бойцов ЧВК Вагнера, воевавших в Донбассе, но те вернулись в Россию. Киев приостановил контакты с Минском.

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