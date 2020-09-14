Орден «Достлуг» вручен президенту Международной ассоциации детских фондов, председателю Российского детского фонда, писателю Альберту Лиханову.

Орден «Достлуг» вручил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

Выступивший на мероприятии посол Полад Бюльбюльоглу зачитал распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева о награждении Альберта Лиханова за заслуги в укреплении гуманитарных связей между Азербайджаном и Россией и поздравительное письмо президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Minval.az