Экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская заявила, что Координационный совет (КС) оппозиции Беларуси в условиях отсутствия полноценного президиума продолжает работу и будет принимать решения о дальнейшей работе узким составом членов.

По ее словам, КС продолжает работать и не пропадет, он остается «главным инструментом диалога между так называемой властью и людьми».

«Координационный совет, несмотря на то, что он <…> был обезглавлен, продолжает свою работу», — цитирует РИА Новости Тихановскую.

КС оппозиции Беларуси был создан по инициативе Тихановской, уточняет «Газета.ру». В настоящее время члены президиума КС оппозиции, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей.

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