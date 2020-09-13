Актриса Чулпан Хаматова считает, что общество чудовищно отреагировало на процесс по делу актера Михаила Ефремова, признанного виновным в смертельном ДТП.

По словам актрисы, процесс происходил в «ожесточении общества», в нем не было ни милосердия, ни соучастия, ни сочувствия.

«Ни милосердия в этом не было, ни соучастия, ни сочувствия — это было чудовищно. Я считаю, это опасный показатель, опасная черта, через которую наше, российское, общество переступило. Когда с такой яростью бьют лежачего, добивают его камнями, мне кажется, что есть какая-то психическая проблема у этих людей», — сказала актриса (цитата по РИА Новости).

Хаматова добавила, что надеется на смягчение приговора Ефремову.

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