К резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко стянули бронетехнику. Видео опубликовано в воскресенье, 13 сентября, в Telegram-канале РИА Новости.

На записи показано около 10 бронетранспортеров (БТР) вместе с экипажами машин.

Помимо этого, военная техника замечена около площади Независимости. ОМОН ограждает территорию от людей, заборы обносят колючей проволокой и на Октябрьской площади. На местах стоят солдаты и милиция.

Отмечается, что на 14:00 запланирован очередной несанкционированный митинг, в котором протестные колонны людей из разных частей Минска направятся к городским площадям и резиденции Лукашенко.



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