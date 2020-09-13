Гражданин Украины, уроженец Сальянского района Азербайджана Самед Сабит оглы Ширинов, 1980 года рождения был задержан во время акций протеста в Минске.
С.Ширинов был депортирован в Киев, передает Репорт.
Гражданин Украины, уроженец Сальянского района Азербайджана Самед Сабит оглы Ширинов, 1980 года рождения был задержан во время акций протеста в Минске.
С.Ширинов был депортирован в Киев, передает Репорт.
Дата: 2020/09/13 12:50
Раздел: Бывший СССР
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