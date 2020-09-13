В России в воскресенье стартовал единый день голосования. По всей стране открылись более 56 тысяч избирательных участков.

Выборы всех уровней в этом году проходят 83 субъектах страны. Исключением стали Кабардино-Балкария и Санкт-Петербург. Предполагается, что в результате выборов сменят более 78 тысяч выборных должностей и депутатских мандатов.

Так, в 20 регионах выбирают высших должностных лиц, в 11 – депутатов законодательных органах, в четырех – дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

Minval.az