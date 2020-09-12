Арестованного члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову перевели из СИЗО№1 в Минске в следственную тюрьму №8 в Жодино Минской области, сообщила пресс-служба штаба экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико.

«Адвокат Людмила Казак сообщила, что Марию перевели в Жодино. Причину не сообщили», — заявил журналистам пресс-секретарь штаба Глеб Герман.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

Minval.az