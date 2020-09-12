Союз архитекторов России организовал конкурс на лучшую концепцию по использованию мавзолея В. И. Ленина на Красной площади.

Мероприятие запущено с целью сформировать банк идей по реиспользованию мавзолея.

«С учётом близости самого знаменитого сооружения Щусева к основанному Алексеем Викторовичем Музею русской архитектуры на улице Воздвиженка представляется целесообразным преобразовать мавзолей в филиал этого музея», — говорится в сообщении союза.

Уточняется, что музей планируется посвятить истории проектирования и строительства каждой из трёх версий мавзолея — фанерной, деревянной и гранитной.

Принять участие в конкурсе могут дипломированные архитекторы, авторские коллективы, студенты, художники, дизайнеры и рядовые жители РФ и стран СНГ. Им предстоит подготовить эскиз проекта преобразования мавзолея в музей, а также разработать маршрут, который соединит здание на улице Воздвиженка с комплексом на Красной площади.

Заявки принимаются до 19 октября.

Ранее председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин прокомментировал заявление РПЦ о том, что труп советского лидера Владимира Ленина рано или поздно будет захоронен. По его словам, тело революционера останется в мавзолее навсегда.

Minval.az