Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин в своем Instagram высказал мнение, что с ноября 2020 начнутся глобальные изменения в политической жизни мира.

Он подчеркнул, что о его способности «предсказывать правду» знают все.

Так, по словам Разина, эти изменения будут ознаменованы «большими потрясениями, голодом и человеческими потерями».

«Одним из самых важных аспектов, характеризующих эти изменения, станут отношения США и Китая, которые фактически перейдут в фазу холодной войны», — написал он

В экономике ряда стран Европы возможны «застойные процессы». Неравенство людей, по его мнению, усилится за счет повышения налогов. Продюсер также отметил важность климатического вопроса, который будет беспокоить людей все больше и больше.

При этом Разин не исключил технологической революции.

Minval.az