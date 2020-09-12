Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 31 октября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

«Ограничения, установленные на международное регулярное авиасообщение, продлены и действуют до 31 октября включительно. Ограничения не будут распространяться на те международные рейсы, которые выполняются между Тбилисским международным аэропортом и аэропортами Мюнхена, Парижа и Риги», — говорится в сообщении.

Напомним, что в соседней стране запрет на регулярное авиасообщение истекал 30 сентября.

Minval.az