Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили – Гиули Аласания, возможно, будет баллотироваться в качестве кандидата в депутаты от партии «Единое национальное движение» в Зугдидском избирательном округе. Об этом член партии Коба Накопиа заявил в эфире ТВ «Пирвели».

Ранее лидер «Европейской Грузии» Гиги Угулава заявил, что «политика — это не семейный бизнес», и что Аласания будет символическим кандидатом.

Между тем, по мнению Накопиа, те, кто критикует это решение, опасается поражения на выборах. Он уверен, что, в случае участия в выборах в качестве кандидата по мажоритарной системе, мать Саакашвили обязательно победит в Зугдиди.

Minval.az