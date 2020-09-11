82-летняя российская актриса Лия Ахеджакова заявила о своей поддержке белорусов, которые вышли с протестами против действующей власти. Видеообращение актрисы обнародовал YouTube-канал «TUT.BY. Политика».

«Как и все мои друзья, я восхищаюсь и всей душой поддерживаю тех людей, которые вышли на улицы городов Беларуси. Этот мирный протест, эти девчонки с цветами и в белых платьях… Я слушаю их умные взвешенные слова… это все образованные и интеллигентные люди. Слушаю лидеров и молюсь за них. Не дай бог, чтобы они попали в руки садистов, которые от имени власти унижают, избивают, насилуют гражданских людей за их гражданскую позицию. Не знаю, дождусь ли, когда будут наказаны эти садисты, те, кто развязал им руки, и тот, кто давал приказ убивать без суда и следствия лидеров этого гражданского противостояния? Живи Беларусь!» – заявила Ахеджакова.

Minval.az