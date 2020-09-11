Ереванское следственное управление СК Армении выясняет обстоятельства смерти 10 человек, скончавшихся от алкогольного отравления. Еще двое ослепли.

Расследованием занимаются подразделения нескольких столичных административных районов, сообщает «Спутник» со ссылкой на пресс-службу СК Армении.

В рамках следствия проводятся широкомасштабные действия, чтобы понять обстоятельства смерти людей и выяснить источник «паленой» водки.

Общее число жертв отравления спиртом за последние дни в Армении достигло 20 человек. В период с 31 августа по 11 сентября этого года в стране было зарегистрировано 46 случаев алкогольного отравления.

Minval.az