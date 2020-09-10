Российская актриса Екатерина Шмакова извинилась за роль протестующей белоруски в программе “Международная пилорама” Тиграна Кеосаяна. В сюжете её персонаж жаловался на низкие гонорары за участие в протестах и говорил, что выходит на улицу, чтобы познакомиться с сотрудником ОМОНа, сообщает «Свобода».

Программа Кеосаяна выходит на НТВ, её художественный руководитель – жена Кеосаяна, главный редактор канала RT Маргарита Симоньян. В шоу со своеобразным юмором комментируются политические события. Как ранее сообщал в своём расследовании основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, за производство программы и рекламу в ней супруги могут получать сотни миллионов рублей.

В выпуске, за которой извиняется Шмакова, она играет роль белорусской оппозиционерки.



Извинения за выпуск она выложила в фейсбук. «Я прошу прощения перед всеми людьми Беларуси, женщинами», – говорит она. Она говорит, что ей стыдно за роль. «Оправдывать себя тем, что я получаю текст за три минуты до мотора [начала съёмок], – это уже неважно», – говорит Шмакова. «Это было ужасно, ужасно безбожно с моей стороны», – резюмирует актриса.



Ранее, после расследования Навального, видеообращение записывала другая актриса, снимавшаяся в программе, Альбина Кабалина. Она сказала, что после расследования Навального ей поступали угрозы.

«Я не пропагандист. Я не сторонник Путина. Я не «пилила» эти деньги. Я даже понятия не имела, о чем эта программа. Я зарабатывала кровные свои десять тысяч. Я думаю, меня понимают многие артисты, которые находятся на грани выживания в этом городе… Люди, я выживала. Я выживаю. Я не преступница. Я не делала ничего плохого», – сообщила Кабалина в ютьюб-обращении (цитата по «Медузе»). Позднее оно было удалено.

Minval.az