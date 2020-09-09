Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался против выхода страны из ОДКБ и заявил, что возможному вступлению страны в НАТО Россия «категорически воспрепятствует».

«У нас же оружие российское. Возьмем самое простое: выход из ОДКБ — это не по внутрироссийским ценам покупать самолеты, вертолеты, танки, БПМ и автоматы, а по мировой цене, если Россия тебе еще продаст», — сказал Лукашенко в интервью российским СМИ.

«Если они (оппозиция) предлагают вступить в НАТО, то вы же знаете требования (НАТО): немедленно натовское вооружение. И что они сюда поставят? Хлам для начала. А потом можешь и купить. Но это будет стоить в пять раз дороже, чем сегодня мы покупаем в России. Будет эта армия? Не будет», — заявил Лукашенко (цитата по «Интерфаксу»).

«Да и потом — это же жуткая глупость. Если мы сделаем этот шаг — а вы понимаете, что россияне не станут на это спокойно смотреть, так как не очень приятно, если танки будут, грубо говоря, под Смоленском. И Россия, конечно же, этому категорически воспрепятствует. И во что мы превратим Беларусь? В центр военных действий — столкновения между Россией и блоком НАТО», — утверждал Лукашенко.

Minval.az