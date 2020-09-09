В рабочем кабинете президента России Владимира Путина весьма прохладно, пишет Telegram-канал журналистов РИА Новости, входящих в кремлевский пул.

«Как стало известно пару часов назад из надежных источников, у президента России в кабинетах прохладно», — говорится в публикации.

Ранее Путин провел совещание с членами правительства по вопросу подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону. Президенту доклад представил министр энергетики Александр Новак. Глава государства выразил надежду, что «зима нас врасплох не застанет».

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