Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выразила надежду на то, что в ее стране не за горами перемены в лучшую сторону.

«Я твердо верю, что ситуация не будет длиться долго», — заявила Тихановская во вторник Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

«Я очень надеюсь, что новая Беларусь, очень скоро сможет снова занять заслуженное место среди других стран, которые уважают права человека и достоинство», — добавила Тихановская (цитата по «Интерфаксу»). Она заявила, что белорусский народ в настоящее время борется за ценности, которые отстаивает ПАСЕ, — права человека, демократию и верховенство закона.

Minval.az