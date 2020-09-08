Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников назвал условия, при которых для актера Михаила Ефремова будет возможно досрочное освобождение.

Он напомнил, что преступление Ефремова — тяжкое. «При совершении тяжких преступлений, к которым также относится и ч. 4 ст. 264 УК РФ, УДО может быть назначено после отбытия не менее половины срока наказания», — цитирует его «Комсомольская правда».

Также Мельников сказал, что на решение суда в отношении ходатайства об условно-досрочном освобождении могут повлиять примерное поведение актера, активное участие в общественной жизни учреждения и возмещение ущерба потерпевшей стороне.

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