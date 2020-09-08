Экс-президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили отверг слухи об ухудшении отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я поддерживаю Владимира Зеленского как президента. У меня нет никаких отдельных политических движений и на этом этапе быть не может, потому что у меня есть конкретная функция: помогать в разработке реформ, которые бы могли что-то поменять. Мы положили на стол проект судебной реформы, таможенной реформы и реформы здравоохранения… Вчера по энергетике интересные вещи [обсуждали]… То есть мы постоянно что-то предлагаем», – цитирует «Гордон» его слова.

Отвечая на вопрос, когда последний раз разговаривал с Зеленским, Саакашвили заявил: «Несколько недель назад… Но он же своим делом занимается, а я своим».

Он также добавил, что отдельно не обсуждал с Зеленским свое намерение вернуться в политическую жизнь Грузии.

«Я думаю, это особого секрета не представляло. То, что я интересуюсь грузинской политикой, для моих украинских друзей и коллег никакого секрета не представляет… Я не думаю, что президента Зеленского или любого другого украинского политика необходимо посвящать в детали грузинской политики. Думаю, у них своих проблем достаточно в Украине, чтобы обременять их еще и деталями иностранной политики. Это вопрос уважения», – сказал Саакашвили.

Minval.az