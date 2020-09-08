Замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов, доставленный во вторник в Следственный комитет, задержан в качестве подозреваемого после допроса в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Тихонов допрошен в качестве подозреваемого, он задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ до предъявления обвинения», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что допрос проводился в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Источник не уточнил других подробностей вменяемого Тихонову преступления.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники ФСБ и СКР проводят обыски у Тихонова и замдиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА) министерства Игоря Кожуховского.

Между тем, газета «Коммерсант» сообщила, что обыски проведены у замминистра энергетики Анатолия Тихонова, заместителя гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА) министерства Игоря Кожуховского и других чиновников по уголовному делу о предлагаемом мошенничестве в особо крупном размере. «После следственных действий в министерстве господина Кожуховского, по неподтвержденным официально данным, доставили на допрос в следственный комитет», — отмечает издание.

«Утром сотрудники СКР и управления «П» (промышленность) службы экономической безопасности ФСБ, разбившись на несколько групп, отправились по рабочим местам и квартирам руководящих сотрудников Минэнерго, в которых должны были провести обыски с выемкой документов и электронных носителей с информацией. Обыски не были санкционированы судом — их оформили как неотложные следственные действия», — пишет «Коммерсант».

По данным газеты, обыски проводились в рамках уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), которое находится в производстве следователя по особо важным делам Максима Бакуна. До недавнего времени он расследовал другое резонансное дело — в отношении крупного американского инвестора, главы фонда Baring Vostok Майкла Калви, которому вместе с пятью сообщниками инкриминировали хищение 2,5 млрд руб. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами следствия, а господин Бакун переключился на энергетику.

Minval.az